ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

استبعاد مدرس ووكيل ومدير مدرسة بالقليوبية للتحرش بطالبة

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 09:46 م
استبعاد مدرس ووكيل
استبعاد مدرس ووكيل ومدير مدرسة بالقليوبية بسبب التحرش بطالبة
إبراهيم الهوارى
قرر طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، استبعاد مدرس ووكيل ومدير مدرسة "الدير الإبتدائية المشتركة" بـ طوخ لقيام الأول بالتحرش بطالبة وملامسة أجزاء من جسدها وإحالة الواقعة للتحقيق.

وكان "ف. د، مدرس تربية رياضية"، استدرج طالبة وتحرش بها، وعندما صرخت تجمع بعض المدرسين والعمال وتحفظوا على المدرس

وعلى الفور قاموا بابلاغ الشرطة التي حضرت إلى المدرسة واصطحبوا المدرس إلى مركز طوخ وتحرر محضر بالواقعة رقم 14281 إداري طوخ وتولت النيابة العامة التحقيق
loading...

ترشيحاتنا

إغلاق طريق مرسى علم - برنيس لوجود نحر به من الأمطار

فيديوجراف| حمدي قنديل .. رئيس التحرير الذي ودع القلم الرصاص

الأهلي يتجاهل إرسال دعوات لقاء النهائي الإفريقي للجبلاية

محمود علاء يسجل ثالث أهداف الزمالك بمرمى دجلة من ركلة جزاء .. فيديو

المدرب المساعد لـ الترجى يعلق على تطبيق تقنية الـVAR في نهائي إفريقيا..صور

الإعلامية ليلى عز العرب تكشف عن أكبر تغيير فى حياتها..فيديو

برلماني: شهادات محو الأمية تتكلف مليار جنيه وتباع بـ100 جنيه

إضراب موظفين في جوجل احتجاجا على التحرش في العمل وعدم المساواة

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل محافظ القدس عقب التعدي عليه.. فيديو

يوسف أوباما يعزز نتيجة الزمالك ودجلة بهدف رابع .. فيديو

شاهد.. لحظة انفجار وتحطم مكوك فضائى روسى

شاهد.. أفعى تخرج من حائط البراق أثناء تأدية الإسرائيليين إحدى الصلوات

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قرية القصر بالوادي الجديد.. تحفة معمارية تجسد فنون العمارة الإسلامية.. صور

توافد المشاركين في منتدى شباب العالم 2018 إلى شرم الشيخ.. صور

إطلالات نجوم ونجمات هوليوود في عيد الهالوين.. كيم كارداشيان تثير الجدل ..جينفير جارنر تتحول لساحرة شريرة ..وجاستين تيمبرليك في شوارع نيويورك بـbat man ..صور

قبل زيادة وزنها.. 20 إطلالة تكشف عن رشاقة آيتن عامر..صور

قوافل الداخلية الطبية توقع الكشف على 10 آلاف مواطن خلال شهر.. صور

فيديو

اليسا تحكي لأول مرة عن انتصارها على السرطان.. فيديو
ابراهيما نيداى يسجل ثانى أهداف دجلة بمرمى الزمالك من ركلة جزاء.. فيديو
محمود بكرى يكشف كواليس واستعدادات منتدى شباب العالم
شاهد..استقبال أسطوري لـ إليسا من الجمهور بعد انتصارها على السرطان
فيديوجراف| حمدي قنديل .. رئيس التحرير الذي ودع القلم الرصاص

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا ؟