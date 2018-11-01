استبعاد مدرس ووكيل ومدير مدرسة بالقليوبية للتحرش بطالبة

قرر طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، استبعاد مدرس ووكيل ومدير مدرسة "الدير الإبتدائية المشتركة" بـ طوخ لقيام الأول بالتحرش بطالبة وملامسة أجزاء من جسدها وإحالة الواقعة للتحقيق.



وكان "ف. د، مدرس تربية رياضية"، استدرج طالبة وتحرش بها، وعندما صرخت تجمع بعض المدرسين والعمال وتحفظوا على المدرس



وعلى الفور قاموا بابلاغ الشرطة التي حضرت إلى المدرسة واصطحبوا المدرس إلى مركز طوخ وتحرر محضر بالواقعة رقم 14281 إداري طوخ وتولت النيابة العامة التحقيق