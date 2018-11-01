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فريدة الشوباشي: سبب وحيد جعلني أعتنق الإسلام

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 11:51 م
فريدة الشوباشي
فريدة الشوباشي
كريـم الخـطيب
كشفت الكاتبة فريدة الشوباشي لأول مرة عن سبب اعتناقها للدين الإسلامي، مؤكدة أن السبب الرئيسي لاعتناقها الإسلام هو العدالة وحث سيدنا عمر بن الخطاب على العدالة.

وقالت فريدة الشوباشي خلال لقائها مع الإعلامية جيسي العاصي في برنامج «بر الأمان» على قناة «صدى البلد» إن السبب الرئيسي في وقوفها ضد ارتداء النقاب ان المرأة تتخفى وراءه ومن الصعب معرفة هوية هذه الشخصية.

وأوضحت أن النقاب يعتبر إعتداء على حرية الأشخاص الآخرين، مشيرة إلى أن النقاب يهدد الأمن العام، والحرية لها حدود.
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