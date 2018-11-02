محاكمة مسئولين كبار في جولدمان ساكس في فضيحة فساد ماليزية

أعلنت واشنطن توجيه اتهامات رسمية إلى شخصيات هامة، من بينهم مديرو بنك في مجموعة "جولدمان ساكس"، في إطار فضيحة فساد، تطال رئيس الوزراء الماليزي السابق، نجيب رزاق.



وبحسب قناة "فرانس 24" الفرنسية، فإن محكمة أمريكية أعلنت توجيه اتهامات إلى "ولدين" من جولدمان ساكس، ومسئول مالي ماليزي في إطار التحقيقات بشأن فضيحة غسيل أموال بقيمة 4,5 مليار دولار، تم تحويلها لصندوق سيادي ماليزي.



كما وجهت المحكمة لهم تهم بانتهاك قوانين مكافحة الفساد الأمريكية، بصرف أو السماح بدفع رشاوي لمسئولين ماليزيين، من أجل جعل بنك جولدمان ساكس، بنك استشارات في المعاملات المربحة.



وأوضحت النيابة أن تيم ليسنر، 48 عاما، رئيس سابق لبنك جولد مان ساكس في جنوب شرق أسيا، اعترف بتهمته وقبل دفع غرامة 43,7 مليون دولار.