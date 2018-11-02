ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

قصة متلازمة ماري أنطوانيت والشعر الأبيض بسبب الخوف..صور

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 04:46 م
ماري أنطوانيت
ماري أنطوانيت
أماني إبراهيم
"ابيض شعري من الخوف" هذه الجملة التي يرددها البعض ليست مجازية، ففي بعض الحالات يتحول الشعر بالفعل إلى اللون الأبيض بسبب الخوف أو الذعر في غضون يوم واحد، وهو ما يطلق عليها "متلازمة ماري أنطوانيت"، فما هو أصل هذه المتلازمة ونسبها إلى ماري؟

قصة متلازمة ماري
كانت بداية هذه الظاهرة الغامضة عندما نجحت الثورة الفرنسية وتم الإطاحة بالحاكم وزوجته ماري، التي يحل اليوم 2 نوفمبر ذكرى ميلادها، وبعدها سُجنت الملكة الفرنسية ماري أنطوانيت ، وبعد قضائها ليلة واحدة في السجن تحول لون شعرها بالكامل إلى اللون الأبيض، وفسر الجميع ظهورها بهذا الشكل بسبب خوفها من الإعدام، حيث كان سينفذ الحكم بإعدامها بعد نجاح الثورة، وتم بالفعل في 16 أكتوبر 1815.

قصة متلازمة ماري
وتم تسمية هذه الظاهرة بـ"متلازمة ماري أنطوانيت" بعد عشرات السنين من هذا الموقف، نسبة إلى هذا الحادث الغريب.

قصة متلازمة ماري

أوضح بعض المحللين فيما بعد أن هذا الأمر لم يكن غريبا وليس بحاجة إلى تفسير علمي وأن كل ما في الأمر أنها بعدما تم القبض عليها، مُنعت من استخدام صبغات الشعر التي اعتادت على استخدامها، ما أدى إلى ظهورها بالشعر الأبيض خلال تنفيذ حكم إعدامها، وفقًا لـ"msn".

قصة متلازمة ماري
لكن هذا الأمر لم يحدث مع ماري أنطوانيت، فقد أكد المشاركين في الحروب بأن الهاربين من الموت خلال الحرب العالمية الثانية قد لوحظ عليهم نفس الشئ، وأيضا مع الحاكم الإنجليزي توماس مور الذي تحول شعره للون الأبيض قبل تنفيذ حكم الإعدام عليه.
loading...

ترشيحاتنا

العثور على جثة سيدة مجهولة ملقاة على الطريق بزهور بورسعيد

بسبب وفاة حفيدته .. فلاح يهاجم قافلة لعلاج فيروس سي بالبحيرة

علي جمعة عن الأضحية للأخ المتوفى: ولا ليها أى لزمة.. فيديو

الطفلة سارة السورية تشعل الغضب ضد أردوغان وجنوده .. صور

التشكيل المتوقع للأهلي أمام الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

انتبه.. 7 أمور تحدث لك عند الصلاة على النبي 100 مرة يوم الجمعة

حكاية حمدي قنديل مع الدجالين.. معمول له عمل واتعالج بسيجارة

ماش الأوكرانية توقع اتفاقية لتطوير شركة النصر لصناعة الكوك بـ 99 مليون دولار

مخابرات كوريا الجنوبية تكشف مخاطر محتملة على صحة كيم جونج أون

أمين الفتوى يوضح حكم الوشم

بعد سلطنة عمان.. نتنياهو يزعم التوجه لزيارة دول خليجية أخرى

خبير عسكرى يكشف لـ صدى البلد حقيقة العميل المزدوج بحرب أكتوبر.. فيديو وصور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. موسم قطف الزيتون بعيون أهالي رام الله: رمز النضال

شاهد.. جماهير الأهلي على الصحراوي قبل مباراة النهائي الأفريقي

غادة والي: مشروع مودة يبدأ بأعلى 3 محافظات في معدلات الطلاق.. صور

شاهد.. الرئيس السيسي يؤدي صلاة الجمعة بمسجد الصحابة في شرم الشيخ

شاهد .. استمرار توافد المشاركين في منتدى شباب العالم 2018

فيديو

الصحة ترد على خضوع وفود منتدى شباب العالم لفحص فيروس سي..فيديو
هالة زايد تكشف آخر استعدادات الصحة لاستقبال منتدى الشباب..فيديو
المالكي: إيران تدعم جماعات الإرهاب في لبنان واليمن بالصواريخ..فيديو
المراغي: ننفذ توصيات السيسي بالاهتمام بالقارة الإفريقية..فيديو
فيديوجراف.. الوزراء ينفي 6 شائعات خلال 3 أيام

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا ؟