قصة متلازمة ماري أنطوانيت والشعر الأبيض بسبب الخوف..صور

"ابيض شعري من الخوف" هذه الجملة التي يرددها البعض ليست مجازية، ففي بعض الحالات يتحول الشعر بالفعل إلى اللون الأبيض بسبب الخوف أو الذعر في غضون يوم واحد، وهو ما يطلق عليها "متلازمة ماري أنطوانيت"، فما هو أصل هذه المتلازمة ونسبها إلى ماري؟





كانت بداية هذه الظاهرة الغامضة عندما نجحت الثورة الفرنسية وتم الإطاحة بالحاكم وزوجته ماري، التي يحل اليوم 2 نوفمبر ذكرى ميلادها، وبعدها سُجنت الملكة الفرنسية ماري أنطوانيت ، وبعد قضائها ليلة واحدة في السجن تحول لون شعرها بالكامل إلى اللون الأبيض، وفسر الجميع ظهورها بهذا الشكل بسبب خوفها من الإعدام، حيث كان سينفذ الحكم بإعدامها بعد نجاح الثورة، وتم بالفعل في 16 أكتوبر 1815.





وتم تسمية هذه الظاهرة بـ"متلازمة ماري أنطوانيت" بعد عشرات السنين من هذا الموقف، نسبة إلى هذا الحادث الغريب.







أوضح بعض المحللين فيما بعد أن هذا الأمر لم يكن غريبا وليس بحاجة إلى تفسير علمي وأن كل ما في الأمر أنها بعدما تم القبض عليها، مُنعت من استخدام صبغات الشعر التي اعتادت على استخدامها، ما أدى إلى ظهورها بالشعر الأبيض خلال تنفيذ حكم إعدامها، وفقًا لـ"msn".



