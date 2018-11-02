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أخبار البلد

نجم فريق هيدرسفيلد تاون الإنجليزي يساند الأهلي أمام الترجي

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 06:22 م
صدى البلد
محمد بدران
حرص رمضان صبحي، لاعب فريق هيدرسفيلد تاون الإنجليزي ومنتخب مصر، على مساندة فريقه السابق الأهلي قبل مواجهة الترجي التونسي، مساء اليوم بذهاب نهائى أفريقيا للأبطال والتى يستضيفها استاد برج العرب.

وكتب صبحي، في تدوينة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا: "‏‏افريقيا من اجل ١٠٠ مليون.. افريقيا يا اهلي".

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا والمحدد لها التاسعة مساء اليوم على ملعب برج العرب بالإسكندرية.
نجم فريق هيدرسفيلد تاون الإنجليزي يساند الأهلي أمام الترجي
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