رئيس كندا: نقف مع الشعب المصري ضد الإرهاب

أكد جاتسن ترودو، رئيس وزراء كندا، وقوف بلاده مع المصريين شعبا وحكومة ودولة ضد الإرهاب الغاشم الذي يترصد بأبنائهم، وذلك بعد استهداف جماعة الإرهابي لحافلة تقل مجموعة من الأقباط المصريين في محافظة المنيا، ما أدى إلى وفاة 7 وإصابة 19 شخصا.



وقال رئيس وزراء كندا عبر صفحته الرسمية على «تويتر»: «تدين كندا بشدة هجوم اليوم على المسيحيين الأقباط جنوب القاهرة».



وأضاف: «نحن نقف مع شعب مصر، ونتمنى لكل المصابين أن يتعافوا بالكامل. أعمق تعازينا لأسرة وأصدقاء الضحايا في هذا العمل الجبان».