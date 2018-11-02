مجلس المصري يجتمع باللاعبين والجهاز الفني قبل مباراة الاسماعيلي..صور

حرص مجلس ادارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية على عقد اجتماع مع الجهاز الفني للفريق الأول للكرة بقيادة الدكتور ميمي عبد الرازق ومصطفى يونس مدير الكرة وكذلك لاعبي الفريق بمعسكر الفريق المغلق المقام حاليًا بأحد فنادق مدينة الاسماعيلية.



وأكد رئيس المجلس أن الاجتماع جاء للشد من أزر الجميع قبل يوم واحد من مباراة الفريق أمام شقيقه الاسماعيلي والمقرر اقامتها في الخامسة مساء غد السبت على استاد الاسماعيلي.



وطالب حلبية الجميع ببذل قصاري جهدهم لإثبات الذات وإسعاد جماهير بورسعيد والعبور من كبوة الهزيمة بالكونفدرالية.



وشدد حلبية علي دعم المجلس وتسخير الامكانيات لخدمة الفريق و الجهاز من أجل الجماهير العاشقة لناديهم.