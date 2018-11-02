ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

مجلس المصري يجتمع باللاعبين والجهاز الفني قبل مباراة الاسماعيلي..صور

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 11:32 م
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى - نور عادل
حرص مجلس ادارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية على عقد اجتماع مع الجهاز الفني للفريق الأول للكرة بقيادة الدكتور ميمي عبد الرازق ومصطفى يونس مدير الكرة وكذلك لاعبي الفريق بمعسكر الفريق المغلق المقام حاليًا بأحد فنادق مدينة الاسماعيلية.

وأكد رئيس المجلس أن الاجتماع جاء للشد من أزر الجميع قبل يوم واحد من مباراة الفريق أمام شقيقه الاسماعيلي والمقرر اقامتها في الخامسة مساء غد السبت على استاد الاسماعيلي.

وطالب حلبية الجميع ببذل قصاري جهدهم لإثبات الذات وإسعاد جماهير بورسعيد والعبور من كبوة الهزيمة بالكونفدرالية.

وشدد حلبية علي دعم المجلس وتسخير الامكانيات لخدمة الفريق و الجهاز من أجل الجماهير العاشقة لناديهم.
loading...

ترشيحاتنا

الأهلي والترجي.. مدرب التوانسة يهاجم حكم المباراة

وليد سليمان يعادل رقم أزارو في دوري أبطال أفريقيا

خالد مرتجي عن الفوز على الترجي: شكرا شعب الأهلي العظيم

طريقة تحضير المسقعة بالبشاميل كالمحترفين

مصور استشهاد محمد الدرة: لحظة كانت صعبة وهزت العالم.. فيديو

شاهد.. جماهير الأهلي على الصحراوي قبل مباراة النهائي الأفريقي

في عيد ميلاده.. 5 زوجات فى حياة مدحت صالح أبرزهن نورا وسمية الألفى

الاهلي عقب ثلاثية الترجي: 90 دقيقة ويعود المارد الأحمر للهيمنة الأفريقية

والد الدرة: نثمن مجهودات الرئيس السيسي لإنهاء الانقسام الفلسطيني.. فيديو

أول جريمة قتل في القارة القطبية.. أبطالها عالمان روسيان

تركيا ترد على واشنطن بالمثل وترفع العقوبات عن مسئولين أمريكيين

خالد بيومي: مبروك للأهلي وجماهيره العظيمة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الرياضة ورئيس الكاف يشهدان مباراة الأهلي والترجي في برج العرب.. صور

طريقة تحضير المسقعة بالبشاميل كالمحترفين

بريزنتيشن تجهز مدخلا خاصا لاستقبال لاعبي الأهلي قبل لقاء الترجي.. صور

شاهد.. موسم قطف الزيتون بعيون أهالي رام الله: رمز النضال

شاهد.. جماهير الأهلي على الصحراوي قبل مباراة النهائي الأفريقي

فيديو

والد الدرة: نثمن مجهودات الرئيس السيسي لإنهاء الانقسام الفلسطيني.. فيديو
والد الدرة: إسرائيل ادعت أن استشهاد ابني مفبركا.. فيديو
مصور استشهاد محمد الدرة: لحظة كانت صعبة وهزت العالم.. فيديو
الأهلي يقترب من اللقب الأفريقي بالفوز على الترجي بثلاثية.. فيديو
السيسي: الشر والخراب عمرهم ما يهزموا المحبة والسلام.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد نقل حضانة الطفل من الأم إلى الأب؟

هل تؤيد نقل حضانة الطفل من الأم إلى الأب؟