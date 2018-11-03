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انطلاق عروض دولية في افتتاحية مسرح شباب العالم

السبت 03/نوفمبر/2018 - 02:39 ص
انطلاق عروض دولية
انطلاق عروض دولية في افتتاحية مسرح شباب العالم
كتب محمد عبد المنعم
ينطلق منتدى شباب العالم 2018 في نسخته الثانية في الفترة من 3 حتى 6 نوفمبر الجاري بمدينة شرم الشيخ، متضمًنا عددا من الفعاليات التي تقام على جانب المنتدى، من بينها مسرح شباب العالم والذي يستمر على مدار 3 أيام) الثاني والرابع والخامس من نوفمبر الجاري(والذي تم افتتاحه اليوم ورفع الستار عنه لتقديم العديد من العروض الفنية من مختلف دول العالم حيث يعد ساحة إبداعية يعرض الشباب فيها مواهبه وثقافاتهم في تجربة فريدة من نوعها تُعَرض للمرة الأولى ضمن فعاليات المنتدى حيث يعكس رسالة تفاهم وسلام بين شعوب العالم والتي تؤكد على تكامل الحضارات وامتزاجها من خلال العروض والفقرات التي تقام على خشبة المسرح لتقدم لنا ثقافات مختلفة من خلال جميع أنواع الفنون، كالغناء والموسيقى والتمثيل، والتي تحاكي فكرة الأعمدة السبعة للشخصية المصرية حيث تعد الفكرة الرئيسة التي يقوم عليها المنتدى هذا العام والمستوحاة من كتاب الأعمدة السبعة للشخصية المصرية ، للكاتب الدكتور ميلاد حنا فضلا عن الأحاديث التحفيزية، حيث يستضيف المسرح عددا من الشخصيات الملهمة حول العالم لعرض تجاربهم وخبراتهم.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، مسرح شباب العالم وقد رحب الرئيس بالحضور وعبر عن أسفه الشديد حول الحادث الاليم الذي تعرضنا له في جنوب الصعيد اليوم.

وقال إننا جميًعا نعلم ان رسالة مصر للعالم هي السالم وأنها ضد التطرف والإرهاب والتمييز، لذا نحن اليوم معكم نؤكد على تلك الرسالة.. وطلب من الحضور الوقوف دقيقة حداد على أرواح ضحايانا.

كما أعرب عن تعازيه لأسر الضحايا ممن فقدوا أبنائنا في حادث اليوم وتمنى الشفاء العاجل لكل المصابين وان يلهمنا جميعا الصبر.

وافتتحت العروض على النحو التالي:
- صوت الحب والسالا رولا ذكي- تفتتح فعاليات المسرح الفنانة الأمريكية زوريل أدويل ذات الأصول الأفريقية، وهي أصغر صانعة أفلام في العالم، وتشتهر بأفلامها التي تهدف إلى الدعوة لتعليم الفتيات في أفريقيا، وحققت نجاحات واسعة في هذا المجال، والتقت أكثر من عشرين رئيس جمهورية ورئيس وزراء، درجت في قائمة مجلة " New African Magazine " ضمن ىأكثر 100 شخصية مؤثرة في أفريقيا.

الفنانة بلقيس المصرية المعروفة بكونها إحدى أبرز أيقونات العود في ساحة الأندرجراوند والموسيقا البديلة وأخذت عشقها على محمل الجد بتخصصها في الدراسة حتى تدريسها، وخطت خطوات ثابتة عن طريق خلق نوع جديد من الموسيقى يعتمد بالأساس على "شو" موسيقي استعراضي من خلال وصلة عزف احترافية على العود ممزوجة بتعاويذ سماعية من الموسيقى الإلكترونية.

داف شارب Dave Sharp : فنان أمريكي يستخدم فرشاته لتقديم عروض حية أمام الجمهور لرسم صور ولوحات ملونة غاية في الإتقان والدقة.

الراقص على ساق واحدة، الأمريكي إيفان روجيرو: الراقص على ساق واحدة والذي يثبت للعالم أن كل شيء ممكن، فعلى الرغم من إعاقته الجسدية إلا انها كانت بمثابة الحافز الذي جعله يقترب من حلم الرقص، حيث تعلم الرقص على ساق واحدة، وهذا ما سيظهره للعالم من خلال مسرح شباب العالم.

حازم عصمت: حازم عصمت لاعب الدرامز والدجيمبي، يلعب الدرامز منذ 12 سنة، وخريج كلية الحقوق بجامعة القاهرة.

- الفنان الكوميدي ونهو تشونغ Wonho Chung : ولد في جدة بالمملكة العربية السعودية، من أب من كوريا الجنوبية وأم فيتنامية، ثم انتقلت عائلته إلى الأردن وحصل هناك في سنة 1991 على الجنسية الأردنية، وأخيرا انتقل إلى الإمارات العربية المتحدة للعيش هناك، واشتهر بتقديم العروض الكوميدية باللغة العربية كما أنه خاض تجربة التمثيل.

وتم عرض مسرحية "الزائر"، اليوم خلال الافتتاحية وهو العرض الرئيس بمسرح شباب العالم حيث يعد عرض مسرحي دولي يحمل رسالة للسلام والتفاهم والتكامل بين جميع الدول، حيث يجمع بين مجموعة من الشباب الموهوبين من مختلف دول العالم، ومجموعة من المواهب الشابة من طلبة الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، وممثلين من مركز الإبداع الفني، ليقدموا عر ًضا متعدد الثقافات تحت إشراف وقيادة المخرج المصري الدكتور خالد جلال رئيس مركز الابداع الفني، فضلا عن مجموعة متنوعة من العروض الغنائية والراقصة، والتي سيتم تقييمها من خلال لجنة محكمين، ليعلن في اليوم الأخير عن أفضل أداء على مسرح شباب العالم.
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