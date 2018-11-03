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رياضة

جريزمان يقود هجوم أتلتيكو مدريد أمام ليجانيس في الدوري الإسباني

السبت 03/نوفمبر/2018 - 01:11 م
صدى البلد
القسم الرياضي
أعلن الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، التشكيل الأساسي لمواجهة ليجانيس، ضمن منافسات الجولة الـ 11 ، في بطولة الدوري الإسباني.

وجاء تشكيل أتلتيكو مدريد كالتالي:

حراسة المرمي: أوبلاك

خط الدفاع: فليبي لويس- سافيتش – لوكاس هيرنانديز – سانتياجو ارياس.

خط الوسط: رودريجو – ساؤول – توماس ليمار.

خط الهجوم: كوريا - جيلسون – أنطوان جريزمان.
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