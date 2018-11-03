جريزمان يقود هجوم أتلتيكو مدريد أمام ليجانيس في الدوري الإسباني

أعلن الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، التشكيل الأساسي لمواجهة ليجانيس، ضمن منافسات الجولة الـ 11 ، في بطولة الدوري الإسباني.



وجاء تشكيل أتلتيكو مدريد كالتالي:



حراسة المرمي: أوبلاك



خط الدفاع: فليبي لويس- سافيتش – لوكاس هيرنانديز – سانتياجو ارياس.



خط الوسط: رودريجو – ساؤول – توماس ليمار.



خط الهجوم: كوريا - جيلسون – أنطوان جريزمان.

