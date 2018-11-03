جريزمان يقود هجوم أتلتيكو مدريد أمام ليجانيس في الدوري الإسباني

أعلن الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، التشكيل الأساسي لمواجهة ليجانيس، ضمن منافسات الجولة الـ 11 ، في بطولة الدوري الإسباني.
وجاء تشكيل أتلتيكو مدريد كالتالي:
حراسة المرمي: أوبلاك
خط الدفاع: فليبي لويس- سافيتش – لوكاس هيرنانديز – سانتياجو ارياس.
خط الوسط: رودريجو – ساؤول – توماس ليمار.
خط الهجوم: كوريا - جيلسون – أنطوان جريزمان.
وجاء تشكيل أتلتيكو مدريد كالتالي:
حراسة المرمي: أوبلاك
خط الدفاع: فليبي لويس- سافيتش – لوكاس هيرنانديز – سانتياجو ارياس.
خط الوسط: رودريجو – ساؤول – توماس ليمار.
خط الهجوم: كوريا - جيلسون – أنطوان جريزمان.