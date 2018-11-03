ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

أحمد موسى: الحكم ظلم الأهلي ووليد سليمان اضرب كتير .. فيديو

السبت 03/نوفمبر/2018 - 09:22 م
أحمد موسى
أحمد موسى
هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن وليد سليمان، لاعب النادي الأهلي، يستحق لقب أفضل لاعب في أفريقيا، مضيفا:" وليد اضرب كمية ضرب كثيرة واتحمل وكمل المباراة".

وأضاف موسى، في برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، قائلا: "الحكم الجزائري ظلمنا وظلم النادي الأهلي، وكان لازم اثنين ثلاثة من نادي الترجي يتم طردهم".

وتابع: "ضربات الجزاء صحيحة، ومن يقول إنها خاطئة لا يفهم شيئا في كرة القدم، ولا يريد أن يحقق الأهلي الفوز".

يذكر أن النادي الأهلى حقق الفوز بثلاثية على فريق الترجي التونسي مقابل هدف بالمباراة التي جمعت بينهما أمس الجمعة بذهاب نهائي إفريقيا للأبطال.
loading...

ترشيحاتنا

أرسنال يسجل هدف التعادل أمام ليفربول بمشاركة محمد صلاح .. فيديو

برلماني يطالب بتوقيع غرامة 20 ألف جنيه على مدرسي الدروس الخصوصية

نصف مليون جنيه خسائر ملعب برج العرب بسبب شغب جماهير الترجي

الأهلي 97 يهزم بيراميدز 2 - 1 في عقر داره

منع رونالدينهو وشقيقته من السفر والتحفظ على جوازهما بسبب 2.3 مليون دولار

التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين ليفربول وآرسنال بمشاركة محمد صلاح

ليفربول يسجل الهدف الأول في شباك أرسنال بحضور مميز لمحمد صلاح..فيديو

شاهد.. تركيا تستدعي سفيرتها لدى أوغندا بسبب ملابسها

شاهد.. مدرس يلكم طالبا بوحشية ويحطم الهاتف فى وجهه

بوكس السعادة.. آخر تقاليع حلاوة المولد

الحياة تحت الماء بدون معدات غطس وأنابيب أكسجين.. أغرب الأماكن للإقامة هناك

أم تعذب نجلتها بالنار وتمنعها من الطعام حتى الموت في بنها

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

25 صورة لاستقبال الرئيس السيسي ضيوف منتدى شباب العالم

في الهناجر.. شحات الغرام يعيدك لزمن ليلي مراد وفوزي.. فيديو وصور

جولة لضيوف مهرجان الفلكلور الأفروصيني للتعرف على معالم مصر السياحية.. صور

صور السيسي وأعلام الدول.. مظاهر احتفالات المشاركين في منتدى شباب العالم

بالصور.. حنان مطاوع تفتتح فيلمها الجديد قابل للكسر

فيديو

أحمد موسى معاتبا وائل جمعة: لو أبو تريكة كان في الأستوديو كان جاب حق الأهلي
طارق فهمي: جدول منتدى شباب العالم مزدحم ويركز على أفريقيا.. فيديو
السيسى لـ نادية الإيزيدية: سنطالب العالم بالاعتراف بجرائم داعش.. فيديو
ترامب يحذر من خطر المهاجرين.. ويؤكد: الديمقراطيون متطرفون.. فيديو
أحمد موسى: أبو العينين روج لمصر وخريطتها الاستثمارية في واشنطن.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على مشروع قانون زيادة رسوم النظافة على الوحدات السكنية؟

هل توافق على مشروع قانون زيادة رسوم النظافة على الوحدات السكنية؟