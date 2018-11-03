أحمد موسى: الحكم ظلم الأهلي ووليد سليمان اضرب كتير .. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن وليد سليمان، لاعب النادي الأهلي، يستحق لقب أفضل لاعب في أفريقيا، مضيفا:" وليد اضرب كمية ضرب كثيرة واتحمل وكمل المباراة".



وأضاف موسى، في برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، قائلا: "الحكم الجزائري ظلمنا وظلم النادي الأهلي، وكان لازم اثنين ثلاثة من نادي الترجي يتم طردهم".



وتابع: "ضربات الجزاء صحيحة، ومن يقول إنها خاطئة لا يفهم شيئا في كرة القدم، ولا يريد أن يحقق الأهلي الفوز".



يذكر أن النادي الأهلى حقق الفوز بثلاثية على فريق الترجي التونسي مقابل هدف بالمباراة التي جمعت بينهما أمس الجمعة بذهاب نهائي إفريقيا للأبطال.

