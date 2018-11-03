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الشهابي: توصيات مهمة عن أفريقيا وذوي الإعاقة بمنتدى شرم الشيخ

السبت 03/نوفمبر/2018 - 11:04 م
منتدى شباب العالم
منتدى شباب العالم
عبد الرحمن سرحان
قال إبراهيم الشهابي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية بدأت ورش العمل الخاصة بها بمنتدى شباب العالم منذ يومين، ناقشت خلالها ثلاث ملفات.

وأضاف "الشهابي"، في تصريحات لـ "صدى البلد" بأن أولى الملفات تمحورت حول الشأن الأفريقي، وخطة أفريقيا المستدامة 2063، وقامت بمناقشات موسعة حولها، التعاون الصحي والتعليمي ومكافحة الإرهاب، إضافة إلى ملف ذوي الإعاقة.

وأكد عضو تنسيقية شباب الأحزاب، على فعالية ورش العمل، والأطروحات الواضحة التى خرجت بها الورش، مشيرًا إلى أن هناك مجموعة من التوصيات التي خرجت بها التنسيقية، سيعلن عنها غدًا.

وانطلقت، اليوم السبت، أولى فعاليات منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، والذي يستمر إلى 6 نوفمبر، فى نسخته الثانية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويحضره أكثر من 5000 شاب وفتاة، يمثلون 160 دولة، فضلا عن مشاركة عدد من القوى الحزبية الممثلة فى تنسيقية شباب الأحزاب.
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