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فودة: شرم الشيخ تستضيف مؤتمرا دوليا للتنوع البيئي والبيولوجي خلال أيام

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 02:10 ص
صدى البلد
حمزة شعيب
قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن مدينة شرم الشيخ شهدت تطورا كبيرا على مستوى البنية التحتية خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أن هناك إنجازات تتم كل يوم بالمحافظة.

وأضاف "فودة" خلال حواره مع الإعلامية "رانيا هاشم" مقدمة برنامج "مانشيت" عبر قناة "أون أى"، أنه خلال أيام سيقام فى شرم الشيخ مؤتمر دولى للتنوع البيئى والبيولوجى.

وأشار محافظ جنوب سيناء، إلى أن شرم الشيخ مؤهلة الآن لتكون مدينة المؤتمرات العالمية والعربية.
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