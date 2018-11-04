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مرأة

غادة عادل الأكثر رعبا فى الهالوين من وجهة نظرها.. فماذا ارتدت

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 07:28 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
حرصت غادة عادل على الظهور باطلالة مختلفة بعيد الهالوين، على عكس غيرها من المشاهير الذين يختارون الأزياء المخيفة في احتفالهم بعيد "الهالوين".

نشرت الإعلامية إنجى على عبر حسابها الشخصى فى موقع انستجرام مجموعة صور من احتفالها بالهالوين مع الفنانين .

ظهرت غادة عادل وهى ترتدى فستان أبيض اللون وعلى شعرها طرحة زفاف، معبرة عن مشاعرها أن طرحة الزفاف الأكثر رعبا على الإطلاق .

كما ظهرت إنجي بإطلاله مخيفة التي اختارت لها الأسود مع كحل مرعب للعينين.
غادة عادل الأكثر رعبا فى الهالوين من وجهة نظرها.. فماذا ارتدت
غادة عادل الأكثر رعبا فى الهالوين من وجهة نظرها.. فماذا ارتدت
غادة عادل الأكثر رعبا فى الهالوين من وجهة نظرها.. فماذا ارتدت
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