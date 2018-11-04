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الأمم المتحدة: مصر تلعب دورا رئيسيا فى إحلال السلام.. فيديو

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 11:17 ص
صدى البلد
شيماء مجدي
قال تيجنور ويرجتو، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، إنه بعد عام 2010 كانت هناك مساعٍ لإحلال السلام، ولكن تضاعفت النزاعات مع زيادة العنف على مستوى العالم بمساعدة عوامل خارجية، ولذلك فإن منظمة السلام عليها دور كبير فى إحلال السلام بالمنطقة.

وأضاف، خلال كلمته بجلسة دور قادة العالم فى بناء واستدامة السلام اليوم، الأحد، أن مناطق السلاح تحولت إلى مناطق للنزاعات، ولكن مصر تقوم بدور وثيق فى تغيير طريقة النزاعات.

وأوضح أن الواقع الأفريقى فى عام 2016 كان لديها 11 نزاعا وكان الآلاف من الضحايا ذهبوا بسبب النزاعات والحروب، مشيرا إلى أن الأساس فى إحلال السلام أنه يجب أن يعتمد على الأجيال الشابة، وكذلك الاستفادة من النساء فى إحلال السلام.

وتابع: "من خلال خبرتى بالأمم المتحدة اتضح أنه ليس هناك إلا طريق واحد لإحلال السلام وهو معالجة كل ما يتعلق بالسياسة والاقتصاد والمجتمع والأسباب الرئيسية للعنف والنزاعات، لذا يجب أن تكون جهود موحدة، وبالتالى فإن مصر سيكون لها دور أساسى فى ذلك".
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