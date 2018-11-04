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رياضة

تتويج المنتخب السعودي لكرة القدم للشباب بكأس آسيا للمرة الثالثة

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 04:38 م
صدى البلد
عمرو الحلوانى
توج المنتخب السعودي بكأس آسيا للشباب للمرة الثالثة في تاريخ ، والثانية عبر بوابة المنتخب الكوري الجنوبي ، عقب تغلبه عليه 2 / 1 اليوم الاحد في نهائي كأس آسيا تحت 19 سنة باندونيسيا 2018.

وفاز المنتخب السعودي باللقب عامي 1986 على حساب البحرين ، وعام 1992 على حساب كوريا الجنوبية.


وسجل هدفي المنتخب السعودي اليوم ، تركي العمار (2) ، وخالد الغنام ( 22)
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