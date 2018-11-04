تتويج المنتخب السعودي لكرة القدم للشباب بكأس آسيا للمرة الثالثة

توج المنتخب السعودي بكأس آسيا للشباب للمرة الثالثة في تاريخ ، والثانية عبر بوابة المنتخب الكوري الجنوبي ، عقب تغلبه عليه 2 / 1 اليوم الاحد في نهائي كأس آسيا تحت 19 سنة باندونيسيا 2018.



وفاز المنتخب السعودي باللقب عامي 1986 على حساب البحرين ، وعام 1992 على حساب كوريا الجنوبية.





وسجل هدفي المنتخب السعودي اليوم ، تركي العمار (2) ، وخالد الغنام ( 22)

