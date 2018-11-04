طارق حامد يشارك بمران الزمالك استعدادا لمواجهة حرس الحدود غدا

شهد تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الأحد مشاركة طارق حامد لاعب وسط الفريق يأتي هذا استعدادا لمواجهة حرس الحدود غدا الاثنين فى الأسبوع الـ 13 لمسابقة الدورى الممتاز.



حيث كان يعاني اللاعب من شد فى العضلة الأمامية لكنه شارك بالمران الجماعى لأول مرة اليوم بعد تماثله للشفاء.



كما شهد التدريب مشاركة الرباعى محمد إبراهيم ومحمود دونجا ومصطفى فتحى ومحمد عبد السلام بعد حصولهم على راحة من تدريب الأمس، بسبب المشاركة فى مباراة فريق الشباب أمام المقاولون العرب ببطولة الجمهورية.



وشارك الحارس محمود جنش ومحمود الونش بصورة طبيعية عقب تماثلهما للشفاء من الإصابات فيما حصل بهاء مجدى على راحة لإصابته بجذع فى الرباط الداخلى للركبة وتأكد غيابه لمدة 10 أيام عن فريقه.