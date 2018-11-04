اللواء أشرف بهجت يقود حملة انضباطية بشوارع الزيتون ويلتقي بالمواطنين ..صور

قاد اللواء أشرف بهجت، رئيس حي الزيتون، حملة مكبرة للمرور بدائرة الحي لمتابعة المخالفات والنشاطات المحظورة بشوارع وميادين الحي وإزالة المخالف منها.





وأوضح رئيس الحي، أن الحملة تضمنت رفع الإشغالات من المقاهى والمحلات والأسواق ومن على الأرصفة بشوارع (طومانباى وسليم ترعة الجبل)، ووضع المضبوطات بمخازن الحي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





وأكد "بهجت"، استمرار إطلاق الحملات الميدانية لرفع الإشغالات الثابتة والمتحركة وإزالة التعديات والمخالفات بجميع أشكالها وإعادة الانضباط لشوارع وميادين الحي، والقضاء على بؤر الباعة الجائلين والأسواق العشوائية، وإخلاء وتطهير الأرصفة للمارة حفاظًا على أرواحهم، ومراجعة تراخيص المقاهى والمحلات وإغلاق المخالف وقطع المرافق عنها.





وفي سياق متصل التقى اللواء أشرف بهجت بعدد من شباب الحي وحزب مستقبل وطن للرد على أسئلتهم ومعرفة مقترحاتهم لتنفيذ مبادرة الزيتون نظيفة ، كما استمع لمشكلات المواطنين بالشوارع.





كما تم رفع كفاءة الإنارة بشارع طومانباى ومتفرعاته و رفع تراكمات المخلفات بشارع الحرية بواسطة عمال ومعدات الشركة وإشراف الحى.