الولايات المتحدة تعفي 8 دول من العقوبات المفروضة على إيران

قررت الإدارة الأمريكية ، إعفاء 8 دول بشكل مؤقت من العقوبات المفروضة على إيران، وذلك في محاولة لضمان استقرار أسواق النفط في العالم.



وأكدت الإدارة، أن إعفاء بعض الدول من العقوبات هو إجراء مؤقت، حيث أنها تهدف للوصول إلى صفر من الواردات الإيرانية إلى هذه الدول.



وطالبت واشنطن من الدول التي أعفتها من العقوبات على القطاع النفطي الإيراني، بضرورة تقليل واردات النفط من إيران.



جاء ذلك عقب دخول العقوبات الأمريكية على إيران حيز التنفيذ، اليوم الاثنين.