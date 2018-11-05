ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

الولايات المتحدة تعفي 8 دول من العقوبات المفروضة على إيران

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 07:51 ص
أرشيفية
أرشيفية
شريف سيد
قررت الإدارة الأمريكية ، إعفاء 8 دول بشكل مؤقت من العقوبات المفروضة على إيران، وذلك في محاولة لضمان استقرار أسواق النفط في العالم.

وأكدت الإدارة، أن إعفاء بعض الدول من العقوبات هو إجراء مؤقت، حيث أنها تهدف للوصول إلى صفر من الواردات الإيرانية إلى هذه الدول.

وطالبت واشنطن من الدول التي أعفتها من العقوبات على القطاع النفطي الإيراني، بضرورة تقليل واردات النفط من إيران.

جاء ذلك عقب دخول العقوبات الأمريكية على إيران حيز التنفيذ، اليوم الاثنين.
loading...

ترشيحاتنا

السيسي يحذر الشعب التونسي: كل تخريب في الدولة هتدفعوا ثمنه.. فيديو

ميرفت أمين تصور البيت الأبيض .. الثلاثاء المقبل

اليوم.. التجارة والصناعة تبحث تفعيل دور جهاز حماية حقوق الملكية الفكرية

ريجيم المشروبات الحارقة لكسر ثبات الوزن بسرعة لا تتوقعينها

الرئيس الصيني يتعهد بخفض التعريفات الجمركية

تعرف على أبرز تصريحات الرئيس السيسي فى ثاني أيام منتدى شباب العالم.. فيديو

السيسي يكشف لـ شباب العالم عن هدف حياته.. فيديو

استجابة لـ صدى البلد.. نائب محافظ القاهرة: رفع القمامة عن مزلقان العشرين في عين شمس

هشام الخلصي: رادس ملعب الأهلي حقيقة لا تزعج أحدا.. فيديو

أول رد فعل إيراني على العقوبات الأمريكية عقب دخولها حيز التنفيذ

نجل خاشقجي يكشف آخر لقاء جمعه بوالده في تركيا

حكم المرور من أمام المصلي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أحلام بإطلالة جذابة في أحدث جلسة تصوير

رامي عياش يشعل حفله بمهرجان الموسيقى العربية بـ الله عليكي يا مصر

رامي عياش مع كورال أطفال الأوبرا في أغنية أمي‎ .. صور

بعد الهجوم الحاد عليها.. مي عبد الله تكشف مراحل نحت تمثال محمد صلاح.. صور

شاهد.. كيم كاردشيان تصدم متابعيها بفستان ومكياج Over

فيديو

السيسي: الجيش المصري ليس مذهبيا أو طائفيا وهدفه الحفاظ على الدولة
أول تعليق من الرئيس السيسي عن العملة الأفريقية الموحدة.. فيديو
السيسي يكشف لـ شباب العالم عن هدف حياته.. فيديو
الرئيس السيسي: أنا إنسان صادق وأمين ولا أتحدث إلا بما أقتنع به .. فيديو
لحظة عرض الفيلم التونسى فى عينيا داخل أحد السجون .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟