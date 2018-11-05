كلوب حائر بشأن سفر شاكيري إلى صربيا مع ليفربول بعد واقعة كأس العالم

أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي الذي يلعب بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، أنه يشعر بالحيرة بشأن سفر السويسري شيردان شاكيري إلى صربيا، استعدادًا لمواجهة النجم الأحمر، غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة، من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.



ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن كلوب يفكر في استبعاد شاكيري، من قائمة الريدز التي ستتجه إلى صربيا استعدادًا لمواجهة النجم الأحمر، خوفًا عليه من الضغوطات التي سيتعرض لها من جانب الجماهير الصربية.



وأشارت الصحيفة الإنجليزية إلى أن يورجن كلوب، سيحسم أمر سفر شاكيري، في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، بعد ظهر اليوم، الاثنين.



وكان الثنائي شاكيري وجرانيت تشاكا لاعبا وسط منتخب السويسري الذان يعودان إلى أصول ألبانية، احتفلا بتسجيل هدفين خلال مباراة منتخبي صربيا وسويسرا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات بطولة كأس العالم 2018، والتي أقيمت بروسيا، بإطلاق أيديهما على طريقة النسر وهو الشعار الشهير الموجود على علم ألبانيا، مما أغضب جماهير صربيا بسبب الصراع السياسي بين البلدين.