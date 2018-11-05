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فن

في عيد ميلاد داود حسين.. 8 معلومات لا تعرفها عنه

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 01:26 م
صدى البلد
أحمد البهى
يحتفل اليوم الفنان الكويتي داود حسين بعيد ميلاده، حيث يعد واحدًا من أبرز الفنانين الكوميديين في دول الخليج، كما شارك في عدد من الأعمال المصرية التي لفت الانتباه من خلالها، وفي السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عنه:

1- اسمه بالكامل داوود حسين مرتضى، ويبلغ من العمر 59 عامًا.

2- حصل على الجنسية الكويتية عام 2001 بعدما كان يحمل جواز سفر بوليفي.

3- متزوج من سيدة لبنانية وأسفرت الزيجة عن ولدين.

4- بدا حياته الفنية في وقت مبكر بعدما شارك فى عروض المسرح الصيفي.

5- أولى أعماله التليفزيونية كانت مسلسل العتاوية، بعدما رشحه الفنان عبد الحسين عبد الرضا.

6- شارك في عدد من الأعمال المصرية منها عندليب الدقي وعلى جنب يا أسطى.

7- له 6 تجارب في تقديم البرامج التليفزيونية.

8- وصل رصيده الفني في مجال المسرح إلى 50 مسرحية.
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