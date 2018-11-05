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محافظات

423 ألف جنيه إجمالي تمويل 123 مشروعا اقتصاديا بالمنوفية

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 03:24 م
الدكتور أيمن مختار
الدكتور أيمن مختار سكرتير عام المحافظة
مروة فاضل
عقدت لجنة القروض بمحافظة المنوفية اجتماعها الشهري برئاسة الدكتور أيمن مختار سكرتير عام المحافظة وبحضور مديري عموم إدارات الحسابات ، والشئون القانونية ، وشئون الانتاج ، والصناعات الحرفية ، والتنمية بالديوان العام.

حيث أوضح السكرتير العام أنه تم إتاحة تمويل 108 مشروعات اقتصادية بإجمالي تمويل 354 ألف جنيه من مشروع إقراض الأسر للقري والاحياء الشعبية بالمحافظة في مجالات الانتاج الحيوانى والميكنة الزراعية ومنافذ البيع والتوزيع والمشروعات المتنوعة والتصنيع وتربية النحل. 

كما وافقت اللجنة على تمويل 123 مشروعا اقتصاديا سبق أن تقدم بها مواطنون من33 وحدة محلية قروية بمبلغ 423 ألف جنيه بعد تم مراجعتها للتأكد من مطابقتها للشروط وتحقيقها أرباحا تساهم في تحسين مستوي المعيشة للمقترضين في مجالات الإنتاج الحيواني ( تربية أغنام- ماعز ) بإجمالي 117000جنيه ، مشروعات الميكنة الزراعية ( ماكينة ري – عزاقة – دشاشة حبوب – ماكينة سيلاج – فراطة – حصادة ) بإجمالي 77000جنيه ، منافذ البيع والتوزيع (محل بقالة – حدايد وبويات ) بإجمالي 6000جنيه و مشروعات متنوعة ( ونش رفع – ماكينة تصوير – فراز لبن – ماكينة تريكو – صناعة سيرما) بإجمالي 214000جنيه والمناحل باجمالى 9000 جنيه.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على ضرورة المتابعة المستمرة من رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية القروية للمشروعات ومدي تحقيقها لأهدافها ، وضرورة سداد الأقساط في مواعيدها طبقا لجداول السداد الخاصة بكل مشروع والمسلمة للوحدات المحلية والقروية حتي يمكن للمشروع الاستمرار في تأدية رسالته التنموية الاقتصادية والتي تساهم في رفع مستوي المعيشة لكافة فئات المجتمع المحلي .
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