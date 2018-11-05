أمير سعودي ينقذ مواطنا من الغرق.. فيديو

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو لأمير سعودي ينقذ أحد المواطنين من الغرق بسيول في منطقة وادي الطوقي.



وقال رواد الموقع إن الأمير فيصل بن عبد الرحمن أنقذ مواطنا من الغرق بعد أن جرفه السيل.



ويظهر بالفيديو عدة سيارات عند حافة تيار من السيول، ويظهر الأمير وهو يمد يده للمواطن.



وتشهد المملكة العربية السعودية موجة من تقلبات الطقس في العديد من المحافظات والمدن بسبب الأمطار الغزيرة والسيول.









