الخميسي: سنوات قليلة وتظهر كوادر شابة تتقلد المناصب القيادية

قال رامي زهدي الخميسي، أمين مساعد للجنة العلاقات الخارجية بحزب مستقبل وطن، إن الدولة تسعى لتأهيل وتدريب الشباب لتولي مناصب قيادية.





وكشف "الخميسي"، خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج «صالة التحرير»، على قناة «صدى البلد»، عن أنه لا يمكن تمكين الشباب في المناصب القيادية قبل التأهيل، ولذلك الدولة تسعى جاهدة لتقديم دورها في ذلك الأمر من خلال إنشاء أكاديمية تأهيل الشباب على غرار الأكاديمية الوطنية للتدريب في فرنسا.





وأضاف أمين مساعد للجنة العلاقات الخارجية بحزب مستقبل وطن، أن الطالب يدرس في أكاديمية تأهيل الشباب علوم معينة من شأنها تأهيلهم لتولي المناصب القيادية في كافة قطاعات الدولة، منوها بأن خريجي الجامعات غير مؤهلين لتولي وظيفة عادية وذلك فالدراسة في الأكاديمية مهمة جدا للشباب.





وأكد الخميسي، أمين مساعد للجنة العلاقات الخارجية بحزب مستقبل وطن، أنه خلال سنوات ستظهر كوادر من الشباب لتولي المناصب القيادية وحينها ستختفي أزمة عدم وجود أشخاص لتولي بعض المناصب مثل مساعد وزير أو نائب محافظ أو حتى محافظ يكون من جيل الشاب أو وظيفة تنفيذية في الدولة.



