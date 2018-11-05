مصر للطيران: نتطلع للبقاء في المقدمة.. ونعمل على تطوير أسطول الشركة

أعرب الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة مصر للطيران، ورئيس الجمعية العامة للأكو، عن تقديره للمنظمات الدولية والشركات المصنعة للطائرات وقطع الغيار والمحركات وغيرهم على التعاون المشترك والمثمر والفعال مع الاتحاد العربي للنقل الجوي.





وأضاف "عادل"، خلال كلمته بافتتاح الجمعية العامة الـ٥١ للاتحادِ العربيِ للنقلِ الجوي (الأكو)، التي تستضيفها مصر للطيران بالقاهرة، قائلا: "ندعم بشكلٍ كامل دوركم في مواجهة التحديات الكبرى وتعزيز حركة الطيران حول العالم من خلال خلق قنواتٍ فعالة بين شركات الطيران الأعضاء والعمل على ابتكار استراتيجيات جديدة تجعل السفر بالطائرة أكثر متعة وأمان".





وتابع: "شهدت منطقتنا العربية تطورًا متسارعًا وأحداثا ًمتلاحقة أثرت على هذه الصناعة ولم نكن نجتاز عواقبها لولا تعاونكم في هذا القطاع الحيوي".





واستطرد: "إننا نعمل على تطوير أسطول الشركة العريقة والذي يشمل احلال وتجديد الطائرات ليُصبح واحدًا من أحدث الأساطيل بالتعاون مع شركائنا"، مضيفا:" فقد نشأت شركتنا رائدة في الوطن العربي وفي قارة أفريقيا كونها أولى شركات الطيران في هاتين المنطقتين، ورغم كل التحديات التي واجهتنا لن نتوقف عن النموّ والتطور وسوف نشهد المزيد من التطور خلال الفترة القادمة".



