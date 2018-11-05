وزير الدفاع التركي يزور جزيرة سواكن السودانية بالبحر الأحمر

وصل خلوصي أكار، وزير الدفاع التركي إلى العاصمة السودانية الخرطوم مساء اليوم الأثنين، في زيارة تستغرق يومين يزور خلالها جزيرة سواكن بولاية البحر الأحمر.



كان في إستقبال أكار بمطار الخرطوم، وزير الدفاع السوداني الفريق عوض بن عوف ورئيس الاركان المشتركة الفريق كمال عبد المعروف، ونائبه وأعضاء رئاسة الأركان المستركة إلى جانب السفير التركي لدى الخرطوم عرفان نذير أوغلو.



ومن المقرر أن يزور وزير الدفاع التركي جزيرة سواكن على البحر الأحمر، الذي تقوم تركيا بتطويرها.