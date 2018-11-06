عمر خيرت يقدم حفلين بالإسكندرية نهاية نوفمبر

يستعد الموسيقار العالمي عمر خيرت، للقاء جمهوره بالاسكندرية، حيث من المقرر أنه يحيي حفلين ضخمين على مسرح سيد درويش بأوبرا الإسكندرية، يومي الخميس والجمعة 22 و23 نوفمبر الجارى، برفقة الأوركسترا الخاص به.



ومن المقرر أن يتم الإعلان عن موعد طرح التذاكر على موقع "احجزلي"، التابع لدار الأوبرا للحجز الإلكتروني نهاية الأسبوع المقبل، وتنقسم أسعارها إلى ثلاث فئات، الأولى بمبلغ 600 جنيه، الثانية بـ400 جنيه، والثالثة بـ200 جنيه.



ويعزف "خيرت" خلال الحفل باقة من أروع مقطوعاته الموسيقية المميزة، التي يتفاعل معها الحضور منها "إعدام ميت"، "ضمير أبلة حكمت"، "عارفة"، "اللقاء الثاني"، "غوايش"، "عفوًا أيها القانون"، "100 سنة سينما"، و"فيها حاجة حلوة"، وغيرها.