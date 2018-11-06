ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

عمر خيرت يقدم حفلين بالإسكندرية نهاية نوفمبر

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 12:26 م
صدى البلد
شيرى نبيل
يستعد الموسيقار العالمي عمر خيرت، للقاء جمهوره بالاسكندرية، حيث من المقرر أنه يحيي حفلين ضخمين على مسرح سيد درويش بأوبرا الإسكندرية، يومي الخميس والجمعة 22 و23 نوفمبر الجارى، برفقة الأوركسترا الخاص به.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن موعد طرح التذاكر على موقع "احجزلي"، التابع لدار الأوبرا للحجز الإلكتروني نهاية الأسبوع المقبل، وتنقسم أسعارها إلى ثلاث فئات، الأولى بمبلغ 600 جنيه، الثانية بـ400 جنيه، والثالثة بـ200 جنيه.

ويعزف "خيرت" خلال الحفل باقة من أروع مقطوعاته الموسيقية المميزة، التي يتفاعل معها الحضور منها "إعدام ميت"، "ضمير أبلة حكمت"، "عارفة"، "اللقاء الثاني"، "غوايش"، "عفوًا أيها القانون"، "100 سنة سينما"، و"فيها حاجة حلوة"، وغيرها.
loading...

ترشيحاتنا

شاهد.. إطلالة نانسي عجرم بفستان سوارية للحمل

محمد إيهاب بطل مصر الأسطوري.. حصد ١١ ميدالية في بطولات العالم لرفع الأثقال

لقطة رائعة من جروس تجاه طارق العشري وجهاز حرس الحدود.. فيديو

بعد حديث السيسى عن الجمعيات الأهلية وتحديد النسل.. 7 نتائج إيجابية لمؤتمرات الشباب

السيسى: مصر لن تنكفئ على نفسها بالداخل وواقع المنطقة صعب

54 % من قراء صدى البلد يرفضون مقترح حظر النقاب في الأماكن العامة

شاهد.. السيسي عن صفقة القرن: لا نقبل أن نفرض حلا على الفلسطينيين

مخرج مباراة الأهلي والترجي يرفض الرد على تحرك الشياطين الحمر

أمين الفتوى يحسم الجدل في قضية النقاب

أمريكا تتبنى خطة ربط إسرائيل بدول الخليج

زعمت غياب كارتيرون عن مباراة النهائي.. كيف احتفلت الصحافة التونسية بعقوبة أزارو

عمرو مصطفى: أغنية ختام منتدى شباب العالم يقدمها شاب مصري بلغتين.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ترام مصر الجديدة يخرج من الجراج دون سائق ليدهس ميكروباص وأتوبيس نقل عام.. صور

من الطفل الباكي لـ بائعة الخضار.. فيسبوك على كل ظالم

ايفانكا ترامب بإطلالة غير مكلفة تعكس أناقتها .. صور

شاهد.. الرئيس السيسي يشارك في ماراثون السلام مع الشباب المشارك في منتدى شباب العالم

عين الدار أحد أحياء الخارجة القديمة.. المباني على الطراز الإسلامي وتضم حارة الأدارسة ومئذنة مسجد المحيبس

فيديو

تعرف على أول فتاة تعمل بمهنة اللحام تحت الماء.. فيديو
أبو خضرة: مصر تلقت 160 ألف طلب من عدة دول لحضور منتدى شباب العالم.. فيديو
شاهد.. أول مقهى للبوم في موسكو
الأرصاد تحذر من سقوط الأمطار على الوجه البحرى.. فيديو
عمرو مصطفى: أغنية ختام منتدى شباب العالم يقدمها شاب مصري بلغتين.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟