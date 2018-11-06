شذى حسون تنشر صورة تجمعها بـ رونالدينيو في طريقهما للمغرب

نشرت النجمة شذى حسون، صورة عبر حسابها الشخصى بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وهي في الطائرة بصحبة البرازيلى رونالدينيو لاعب برشلونة السابق.



وعلقت شذى على الصورة قائلة: "مع العظيم معا إلى المغرب".



وكانت الفنانة العراقية شذى حسون سافرت إلى المغرب مؤخرًا مع عدد من أصدقائها من أجل التحضير لحفل زفافها.



وطرحت أغنيتها الجديدة "أحسك أمي" حصريًا عبر تطبيق ديزر للموسيقى الجديد بعد التعاقد بين الشركة وتطبيق الموسيقى الجديد.