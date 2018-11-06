أنغام تحيي حفلا غنائيا على مسرح الماركي 29 نوفمبر

تستعد النجمة أنغام لإحياء حفل غنائي ساهر لها على مسرح الماركي بالتجمع الخامس، يوم الخميس 29 نوفمبر الجاري، ضمن سلسلة الحفلات المتتالية التي تحييها في نوفمبر الجاري.



كما بدأت أنغام الاستعداد لإحياء حفل غنائي كبير لأول مرة في قصر الكريستال بمنطقة مصر الجديدة وهو الحفل الذى سيحضره عدد من الشخصيات العامة فى 22 نوفمبر الجاري.



وطرحت الشركة المنظمة للحفل التذاكر على موقعها الإلكترونى، وتقدم "أنغام" خلال الحفل الذى يستمر لمدة ساعتين، باقة مميزة من أجمل أغانيها التي يتفاعل معها الجمهور، منها "أكتبلك تعهد، متلخبطة، وبخاف أفرح".



ومن المقرر أن تقدم أنغام خلال الحفل أغنيتين جديدتين من ألبومها الغنائى الجديد، والتى انتهت من تسجيلهما مؤخرا، وهما "أنادى عليك بإيه"، وأغنية رومانسية أخرى، لم تكشف عن اسمها ستكون مفاجأة للجمهور، وهى من كلمات الشاعر محمد القاياتى، وألحان حمزة.



وتفاجأ أنغام الجمهور خلال الحفل بالإعلان عن موعد طرح ألبومها الغنائى الجديد، ومن المقرر أن تنتظم أنغام فى بروفات الحفل عقب انتهاء حفلها بساقية البروج، بصحبة الفرقة الموسيقية للموسيقار الكبير هانى فرحات.



وتحيي أنغام حفلا آخر يوم الجمعة 16 نوفمبر بمسرح البروج بمناسبة افتتاح ساقية الصاوي الجديدة بطريق "مصر- الإسماعيلية" الصحراوي.



كما تعاقدت كل من أنغام وأصالة على إحياء حفل غنائي كبير في 30 نوفمبر المقبل، داخل صالة التزلج بالكويت، وذلك بعد عدة مفاوضات من جانب متعهدي الحفلات بالكويت، حيث وافقتا النجمتان على إحياء الحفل، وسيحمل الحفل اسم "ليلة العمر"، ومن المقرر أن يقدما خلال هذا الحفل ديو غنائيًا باللهجة الخليجية يتم الإعداد له حاليًا.