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في دقيقة.. أبرز مانشيتات الصحف والمواقع المصرية الصادرة اليوم.. فيديو

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 09:33 ص
صدى البلد
فاطمة رضا
استعرضت الإعلامية رشا مجدي، في برنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد"، أهم مانشيتات الصحف المصرية الصادرة، اليوم الأربعاء.

وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:

جريدة الوطن:
الرئاسة: السيسي والبشير ناقشا مشروعات الربط الكهربائي بين البلدين

اليوم السابع:
تقدم الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الامريكي

صدى البلد:
- حصل عليها باراك أوباما وأمير الكويت وابو مازن.. أبو العينين يفوز بجائزة نوبل المتوسطي للمرة الثانية في تاريخ مصر.. ودبلوماسي: دليل على كفاءة سياساتنا الخراجية ونجاح التنمية الاقتصادية
- التعليم تصدر تعليمات عاجلة بعد رصد ارتفاع نسب غياب طلاب الثانوية العامة
- محافظ جنوب سيناء: مصر تمتلك قاعات عالمية للمؤتمرات الدولية مقارنة بالخارج

جريدة المصري اليوم:
وزيرة لاسياحة تكشف عن الانتهاء من صرف متأخرات برامج التحفيز

الشروق:
مراقبة الطرق السريعة بالكاميرات بدءًأ من 2020

CNN عربية:
اعتقال 6 أشخاص يشتبه بتخطيطهم لهجوم على ماكرون

روسيا اليوم:
نحو 14 مليار دولار حجم صادرات الأسلحة الروسية في 2018
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