في دقيقة.. أبرز مانشيتات الصحف والمواقع المصرية الصادرة اليوم.. فيديو

استعرضت الإعلامية رشا مجدي، في برنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد"، أهم مانشيتات الصحف المصرية الصادرة، اليوم الأربعاء.



وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:



جريدة الوطن:

الرئاسة: السيسي والبشير ناقشا مشروعات الربط الكهربائي بين البلدين



اليوم السابع:

تقدم الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الامريكي



صدى البلد:

- حصل عليها باراك أوباما وأمير الكويت وابو مازن.. أبو العينين يفوز بجائزة نوبل المتوسطي للمرة الثانية في تاريخ مصر.. ودبلوماسي: دليل على كفاءة سياساتنا الخراجية ونجاح التنمية الاقتصادية

- التعليم تصدر تعليمات عاجلة بعد رصد ارتفاع نسب غياب طلاب الثانوية العامة

- محافظ جنوب سيناء: مصر تمتلك قاعات عالمية للمؤتمرات الدولية مقارنة بالخارج



جريدة المصري اليوم:

وزيرة لاسياحة تكشف عن الانتهاء من صرف متأخرات برامج التحفيز



الشروق:

مراقبة الطرق السريعة بالكاميرات بدءًأ من 2020



CNN عربية:

اعتقال 6 أشخاص يشتبه بتخطيطهم لهجوم على ماكرون



روسيا اليوم:

نحو 14 مليار دولار حجم صادرات الأسلحة الروسية في 2018

