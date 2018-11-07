محافظ مطروح: مشروعات خدمية لمواطني المناطق البعيدة والصحراوية

أكد اللواء مجدى الغرابلي محافظ مطروح، أنه تم الانتهاء من عدد من المشروعات الخدمية لخدمة مواطني المحافظة خاصة في المناطق البعيدة.
وأضاف أنه تم تدعيم شبكة المياه بالسلوم بخزان بسعة " 3000 " متر مكعب ورفع كفاءة غراب مياه مدينة السلوم كما تم العمل على تغذية المناطق النائية غرب مطروح (الزويدة – أبو سطيل – أولاد مرزوق ) بخزانات مياه وإنشاء خزان مياه بمدينة النجيلة بسعة 2000 متر مكعب ورفع كفاءة غراب المياه بمدينة براني لخدمة أهالى تلك المناطق وتوفير كافة احتياجاتهم من المياه.
وأوضح المحافظ أنه تم افتتاح محطة تحلية المثاني بمركز النجيلة ومحطة تحلية أبو مرزوق بمركز براني بطاقة إنتاجية 100 متر مكعب و جارى العمل فى مشروع الصرف الصحي الجديد بمنطقة الكورنيش واستكمال الوصلات الفرعية للصرف الصحي بمدينة الضبعة بالإضافة الى تطهير شنايش الأمطار فبل بداية فصل الشتاء.