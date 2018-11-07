حميد أحداد.. من هداف أفريقيا إلى عاطل في الزمالك

رغم أنه أحد أغلى الصفقات في الموسم الحالي بالدوري المصري، ولكن اللاعب المغربي حميد أحداد مهاجم فريق الزمالك، أصبح بعيدًا تمامًا عن المشاركة مع الفريق الأبيض بعد أن كان ملء السمع والبصر مع فريقه السابق الدفاع الجديدي المغربي، وحتى الآن يحتفظ بصدارة هدافي بطولة دوري أبطال إفريقيا برصيد 7 أهداف رغم رحيله عن ناديه منذ فترة وعدم استكمال البطولة.





وتحول أحداد إلى علامة استفهام لجميع المتابعين بعد أن كان متوقعًا أن يقود هجوم الزمالك، خاصة مع التذبذب الواضح في أداء الكونغولي كابونجو كاسونجو، إلا أن المهاجم المغربي بات خارج الصورة تمامًا.





مشاركة محدودة





توقع الكثيرون أن يكون "أحداد" مهاجم الزمالك الأساسي خاصة أن سعر الصفقة تخطى المليون يورو، بجانب أن اللاعب تألق في بطولة دوري أبطال إفريقيا وسجل 7 أهداف وخطف الأضواء بسرعته وأدائه الرشيق وقدراته التهديفية.





الأمور لم تسر على هوى "أحداد" وعكس كل التوقعات، فالمهاجم المغربي وجد نفسه أسيرًا لمقاعد البدلاء يشارك على فترات بعيدة، قبل أن يتحول للمهاجم الثالث في الزمالك خلف كاسونجو وعمر السعيد.





وشارك "أحداد" كبديل لمدة 6 دقائق في لقاء بتروجيت في الجولة الأولى للدوري، ثم ظهر في لقاء المقاصة بالجولة الثالثة كبديل لمدة 16 دقيقة وظهر مرة ثالثة في مباراة المقاولون في الجولة الثامنة لمدة 17 دقيقة، ولم يسجل أحداد ولم يقدم أوراق اعتماده مع ضيق الوقت وقلة الفترات التي لعبها.





قناعات جروس





أصبح من الواضح أن أحداد خارج قناعات السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك الذي دفع بالمهاجم المغربي مرة في مركز رأس الحربة ومرتين كجناح أو مهاجم متأخر.





وبات شبح الرحيل يطارد حميد أحداد بقوة، خاصة أن اللاعب المغربي تحول إلى أسير لمقاعد البدلاء، بل أصبح خارج الحسابات الفنية للمدرب السويسري بشكل كبير.





وعلى الأرجح سيكون حميد أحداد، الضحية الأولى للزمالك إذا تم التعاقد مع لاعب أجنبي جديد في شهر يناير المقبل.





تجربة أزارو





يحلو للكثيرين تشبيه حميد أحداد بمواطنه وليد أزارو مهاجم الأهلي خاصة أنهما خريجي نادي الدفاع الجديدي المغربي ويملكان عنصر السرعة.



