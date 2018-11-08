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أخبار العالم

شهود عيان: منفذ هجوم كاليفورنيا أطلق النار على رأس ضابط شرطة.. فيديو

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 10:45 ص
أحد مصابي الهجوم
أحد مصابي الهجوم
أحمد قاسم

كشف شهود عيان عن تفاصيل جديدة بشأن حادث إطلاق النار الذي وقع منذ لحظات بمدينة ثاوزند أوكس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، والذي أسفر عن وقوع ضحايا عديدة أحدهم فرد من رجال الشرطة.

وقال شهود عيان في تصريحات لصحيفة "ميرور" البريطانية إن منفذ الهجوم اقتحم أحد المطاعم بالمدينة وقام بإطلاق النار عشوائيًا مستخدمًا رشاشًا نصف آلي، ما أسفر عن وقوع ضحايا، مشيرين إلى أن المشتبه به توجه إلى أحد أفراد الشرطة وأطلق النار على رأسه ليموت الأخير في الحال.

وأوضح شاهد عيان آخر أن المهاجم قام بعد ذلك بإلقاء قنابل غاز داخل المطعم، ليلوذ بالفرار بعدها، في حين قالت وسائل إعلام أمريكية إن عدد المصابين يتراوح ما بين 11 و20 شخصا، وأن قوات الأمن تمشط المنطقة في الوقت الراهن بحثًا عن المشتبه به.


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