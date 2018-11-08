محافظ أسيوط يلتقى المواطنين ويكرم أمين شرطة لأمانته

كرم اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط أمين شرطة شريف حسن حسانين من قوة إدارة مرور أسيوط نظرا لأمانته وتفانيه فى العمل بمنحه وسام المحافظة وشهادة تقدير لعثوره على حافظة نقود بها مبلغ مالى 6 آلاف جنيه وأوراق هامة خاصة بأحد المواطنين بميدان الحرب والسلام بمدينة أسيوط وقام بالبحث عن صاحبها وأعادها له.





جاء ذلك على هامش لقاء المواطنين الدوري الذى يعقده محافظ أسيوط بالمواطنين بديوان عام المحافظة والذى استمر من الساعة 9 مساءً، وحتى الساعة 3 صباحا بحضور المهندس محمد عبد الجليل النجار سكرتير عام المحافظة والمهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد ورؤساء المراكز والأحياء وممثلى مديريات الخدمات وشركات المرافق وأكثر من 150 مواطنا.





واستمع المحافظ خلال اللقاء الى طلبات وشكاوى المواطنين وبعض الأشخاص ذوى الإعاقة، مشددا على رؤساء المراكز والأحياء بالتواصل الجماهيرى مع المواطنين وعقد لقاءات دورية بالمراكز والأحياء بالتنسيق مع ممثلى شركات المرافق والتنفيذيين لإيجاد الحلول السريعة لطلبات وشكاوى المواطنين ومعرفة احتياجات القرى والمراكز.





وأصدر المحافظ تعليماته المشددة – خلال اللقاء – الى جميع القيادات التنفيذية بضرورة تنفيذ قرارات إزالة مخالفات البناء والتعديات على اراضى أملاك الدولة والاراضى الزراعية ورفع كافة الاشغالات العامة التى تعوق حركة المارة والسيارات موجها وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بعمل أبحاث اجتماعية عاجلة لعدد 50 حالة من المواطنين وصرف مساعدات مالية لهم نظرا لظروفهم الاجتماعية الصعبة فضلا عن التنسيق مع شركات القطاع الخاص والمستثمرين بالمناطق الصناعية لإيجاد فرص عمل لبعض الشباب وذوى الإعاقة .



