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حوادث

حبس حداد قتل والده بطلق ناري في مشاجرة بالإسماعيلية

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 02:49 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
انجي هيبة
أمر المستشار ياسر أبو غنيمة المحامي العام لنيابات الإسماعيلية حبس حداد 4 أيام علي ذمة التحقيق والتحفظ علي سلاح ناري "طبنجة" لاتهامه بقتل والده بطلق ناري عن طريق الخطأ أثناء مشاجرة مع جيرانه بدائرة قسم ثان الإسماعيلية.

وأشارت التحقيقات التي باشرها محمد صادق رئيس نيابات ثان وثالث الإسماعيلية إلى أن المتهم عوف.ر تشاجر مع إحدى العائلات بالمنطقة بدائرة قسم ثان.

وتطورت المشاجرة الي أن قام المتهم بإحضار سلاح ناري "طبنجة" وحاول إطلاق أعيرة نارية وتصدى له المجني عليه "والده" لمنعه من إطلاق الأعيرة النارية فإطلاق المتهم أعيرة نارية استقرت إحداها في جسد المجني عليه والده رمضان .ع 57 عاما موظف أودت بحياته فور وصوله الي المستشفى الجامعي بالإسماعيلية.

وتمكن المقدم وليد صالح رئيس مباحث قسم ثان ومعاونه النقيب شريف لطفي من ضبط المتهم داخل المستشفى والتحفظ علي السلاح المستخدم في الواقعة.

وطلبت النيابة العامة انتداب الطبيب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليه لمعرفة أسباب الوفاة وتحريات المباحث حول الواقعة .
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