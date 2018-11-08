خالد الجندي يحذر من حلف اليمين لارتكاب معاصٍ.. فيديو

حذر الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من حلف اليمين بالله، إلا فى 3 أمور وهى البر والتقوى والإصلاح بين الناس، مستشهدا بقول الله تعالى: "وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ".



وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "فيه ناس بتحلف بالله عشان ترتكب معصية أو تضحك على بنت عشان تتجوزها عرفي، وفى الآخر يضحك عليها، شوف بقى لو واحد سواق مع مسئول كبير وارتكب بعض المخالفات باسمه شوف المسئول ده هيعمل إيه فيه لأنه لوث اسمه فى مخالفات".

