ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

خالد الجندي يحذر من حلف اليمين لارتكاب معاصٍ.. فيديو

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 06:22 م
الشيخ خالد الجندى،
الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية،
إيمان طلعت
حذر الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من حلف اليمين بالله، إلا فى 3 أمور وهى البر والتقوى والإصلاح بين الناس، مستشهدا بقول الله تعالى: "وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ".

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "فيه ناس بتحلف بالله عشان ترتكب معصية أو تضحك على بنت عشان تتجوزها عرفي، وفى الآخر يضحك عليها، شوف بقى لو واحد سواق مع مسئول كبير وارتكب بعض المخالفات باسمه شوف المسئول ده هيعمل إيه فيه لأنه لوث اسمه فى مخالفات".
loading...

ترشيحاتنا

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والترجي فى نهائي إفريقيا

محكمة تركية تقضي بحبس صحفي بتهمة إهانة أردوغان

غرائب زيجات المشاهير.. أقصرها استمر 55 ساعة فقط.. صور

فضيحة كبرى.. دولة أوروبية تنهب مليارات معمر القذافي

7 أيام تفصل الـ فيفا عن خصم 24 نقطة من الزمالك

موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي في إياب نهائي أفريقيا والقنوات الناقلة

العراقي علي صباح حكما لمباراة الزمالك والاتحاد في البطولة العربية

ابن معمر القذافي بالتبني أمام المحكمة العليا في زيمبايوي

مشروب قبل النوم يحرق الدهون وينسف الوزن الزائد بسرعة خارقة

رسالة دعم جديدة من الفيفا لـ الأهلي قبل مواجهة الترجي فى النهائى الأفريقى

احذر هذه الرسالة على WhatsApp

رسميا .. المصرى فى القاهرة لأول مرة منذ 7 سنوات ليواجه وادى دجلة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مأساة الطفل أنس .. ولد بـ ضمور في القلب وأسرته تطالب الرئيس بعلاجه فى الخارج

غرائب زيجات المشاهير.. أقصرها استمر 55 ساعة فقط.. صور

رئيس الوزراء يستعرض خطة تحرك مصر استعدادا لرئاستها الاتحاد الأفريقي في 2019

احتفالية في متحف قصر المنيل بمناسبة ذكرى ميلاد الأمير محمد علي.. صور

الكشف عن لوحة وتابوت من عصر الأسرة 18 بمقابر العساسيف.. صور

فيديو

حكايات من منتدى الشباب.. سر تعمد نيجيري ارتداء تاج على رأسه.. فيديو
الأمن يمنع مذبحة بين عائلتين ويضبط 14 متهما بحوزتهم 12 سلاحا ناريا و2000 طلقة
نجم آراب أيدول: انطفأت نجوميتي بعد البرنامج.. فيديو وصور
محافظ كفر الشيخ يقود حملة لتجميل محطة الملك فؤاد.. فيديو وصور
الزراعة توضح حقيقة حقن الدواجن بالهرمونات لزيادة الإنتاج

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟