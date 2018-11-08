رسالة مصطفى بكرى عن تونس قبل لقاء الأهلى والترجى فى النهائى الأفريقى.. فيديو

قال الإعلامى مصطفى بكرى إن لقاء النادى الأهلى المصرى ونادى الترجى التونسي مهم جدًا، موضحا أن اللقاء سيتم غدًا الجمعة.



وأضاف خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، أن الشعب التونسي شعب عظيم، وبلد مضياف، مؤكدًا أنه تجول فى أماكن كثيرة فى تونس.



وأشار إلى أن هذا الشعب وقف مع العرق فى الوقت الذى تخلت عنه بلاد كثير فى العدوان على العراق وهذا الشعب وقف بجانب القضية الفلسطينية ولا ننس أن هذا الشعب وقف بجانب مصر فى مواقف كثيرة وهذا الشعب يعلم قدر مصر.



وأوضح بكرى أن هذا الشعب يتحدث فى جميع الأوقات عن الزعيم الراحل جمال عبد الناصر وما قدمه للدول العربية.



وأكد بكرى أن لقاء غدًا بين الأهلى والترجى هي مباراة في كرة القدم ويجب أن يعلم الجميع ذلك، وطلب من الجماهير فى مصر وتونس بالالتزام بالروح الرياضية لأنها فى النهاية مباراة كرة قدم.

