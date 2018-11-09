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ديني

هل الوشم عند الرجال حرام.. الإفتاء تجيب

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 12:14 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الوشم عادة سيئة انتشرت مؤخرا، ولا تناسب عاداتنا كمجتمع شرقي، فهو حرام شرعًا، حيث يقول سول الله صلى الله عليه وسلم ““لعن الله الواشمة والمستوشمة“ وهذا الأمر للنساء وللرجال.

وأضاف عثمان، فى إجابته على سؤال « هل الوشم عند الرجال حرام ؟»، أن الوشم حرام عن الرجال والنساء، وهو عبارة عن غرز الجلد بالإبرة حتى يخرج الدم ثم يتم وضع مواد تحت الجلد فاختلطت بالدم فيكون هناك نجاسة في الدم وتغيير لخلق الله فهذا الوشم حرام ولا يجوز.

وتابع : أما مسألة أن المرأة تضع بعض الأشياء زينة كالحناء أو التى تعطي بعض الأشكال لتتزين لزوجها فهذا هو الجائز ام الوشم الذى يكون فيه حبس دم فهذا محرم عند الرجال والنساء وعند الرجال أشد، قائلًا " الرجل مش هيعقد يزين جسده كالمرأة التى تتزين لزوجها".
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