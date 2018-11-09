اليوم ختام المهرجان الرابع للتمور بسيوة بحضور 3 وزراء

تختتم اليوم الجمعة فعاليات المهرجان الرابع للتمور والذي استمر لمدة 3 ايام بواحة سيوة بحضور المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة والدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى والدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى واللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح والدكتور عبد الوهاب زايد امين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعى.



ومن المقرر اليوم اقامة المؤتمر الختامى و تكريم المتميزين سواء من المزارعين او العارضين او المصنعين.



يذكر ان مهرجان التمور المصرية بواحة سيوة ، فى دورته الرابعة تنظمه وزارة التجارة والصناعة، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، ومحافظة مطروح.