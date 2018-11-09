مسئول أفغاني: إطلاق مفاوضات مبكرة بين حكومة كابول وطالبان هدف صيغة موسكو

أعلن المتحدث باسم المجلس الأعلى للسلام، وعضو وفد كابول في اجتماع (صيغة موسكو) حول أفغانستان إحسان طاهري اليوم /الجمعة/ أن مؤتمر موسكو لديه أجندة وحيدة، وهي بحث إطلاق مفاوضات سلام مبكرة بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان.



وقال طاهري - لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - إن "الاجتماع لن يتخلله أي لقاء أو اجتماع مباشر بين الوفد الأفغاني ووفد حركة طالبان"، مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى للسلام يمثل أفغانستان بشعبها وحكومتها وبرلمانها والمحكمة العليا والمجلس أرسل وفدًا إلى موسكو بالنيابة عن أفغانستان ككل.



أعرب المتحدث باسم المجلس الأعلى للسلام الأفغاني عن أمله في أن يحدد الاجتماع الطريقة التي يتم من خلالها بدء مفاوضات السلام بين الحكومة وطالبان، مؤكدًا أن المجلس على استعداد تام لتأمين كافة الإمكانيات لعقد محادثات مباشرة بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان.

وأضاف المتحدث أنه حال إحلال السلام في أفغانستان سيعم خيرها على المنطقة جميعًا وإذا لم يكن هناك سلام في أفغانستان واستمر الصراع فإن شر الحرب والإرهاب سيصل إلى خارج حدودها.



ووصل الوفد الأفغاني المشارك في لقاء (صيغة موسكو) حول أفغانستان إلى العاصمة الروسية - أمس - ومن المقرر أن يعقد الاجتماع اليوم بمشاركة وفد حركة طالبان الأفغانية لأول مرة في لقاء دولي رفيع المستوى.