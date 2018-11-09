الضرائب: انتهاء مهلة الاستفادة من التجاوز 90% من مقابل التأخير الاثنين

أكد عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن آخر ميعاد لانتهاء المهلة الخاصة بالاستفادة من التجاوز بنسبة 90% من مقابل التأخير والضريبة الإضافية بالقانون رقم 174 لسنة 2018 الاثنين القادم عند سداد أصل الضريبة بالكامل.



وأكد " سامي " في بيان له اليوم انه علي الممولين والمستثمرين انتهاز هذه الفرصة والاستفادة من هذا الاعفاء والذي جاء تنفيذا لمبادرة الحكومة وحرصها علي تخفيف الاعباء الضريبية والجمركية على الممولين والتيسير عليهم فى ظل قيام الدولة بالجهود لتحجيم تعثر المؤسسات ومجتمع الاعمال وإعطاء حوافز للمستثمرين.



وقال إن هذا القانون تم تطبيقه فى 15 اغسطس الماضى لمدة 6 اشهر لتكون المرحلة الاولى من التجاوز عن مقابل التأخير بنسبة خصم 90% من 15 اغسطس 2018 ولمدة 3 اشهر حتى 12 نوفمبر2018، وتبدأ المرحلة الثانية بنسبة خصم 70% من 13 نوفمبر 2018 ولمدة 45 يوم حتى 27 ديسمبر 2018، على ان تبدأ المرحلة الثالثة بنسبة خصم 50% من 28 ديسمبر 2018 ولمدة 45 يوم حتى 9 فبراير 2019.



وناشد رئيس مصلحة الضرائب المصرية جميع المسجلين والممولين سرعة التقدم للمأموريات التابعين لها للاستفادة من القانون بعد سداد أصل الضريبة.





