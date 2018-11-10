تعرف على حكم فرقعة الأصابع في الصلاة

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن فرقعة الأصابع في الصلاة، مكروه وغير مستحب .



وأضاف "عويضة" خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع على فضائية "الناس"، أن المسلم إذا أقبل على الصلاة، لابد أن يتجنب كل مايشغل باله وفكره عن الصلاة، لافتا إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا من أي حركة ليس لها داع في الصلاة .



وأوضح أمين الفتوى أن مكروهات الصلاة عدم الالتزام بها لايبطل الصلاة، ولكن من الأفضل أن نتجنبها لاستحضار الخشوع التام فيها ا

