غزاويون يستقبلون سفير قطر برشق الحجارة وترديد هتافات روح يا عميل.. فيديو

شبان فلسطينيون يرشقون موكب سفير #قطر محمد العمادي خلال زيارته إلى قطاع #غزة والسفير القطري يغادر المكان pic.twitter.com/Wrsn9435ta — 24Live (@20fourLive) November 9, 2018

وصل السفير القطري محمد العمادي اليوم، لموقع ملكة شرق مدينة غزة، للمشاركة في مسيرات العودة وكسر الحصار للجمعة الـ33، إلا أن المتظاهرين رشقوا الموكب بالحجارة مرددين هتافات "روح روح يا عميل".تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يبين لحظة رشق الموكب بالحجارة وفرار السفير القطري في سيارته ومن ورائه المتظاهرين.يذكر أن السفير القطري دخل قطاع غزة ، أمس، عبر حاجز بيت حانون، واجتمع مساءً مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، لبحث آخر التطورات على الساحة الفلسطينية.