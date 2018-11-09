طبيب بشري يكشف خطورة الحجامة على الإنسان: قد تؤدي للوفاة

قال الدكتور محمد ماجد، أخصائي علاج طبيعي، إن الإنسان يستخدم الحجامة من قديم الأزل، إلا أن الاستخدام الخاطئ ، يؤدي إلى الوفاة، وتحديدا من غير المتخصصين في العلاج.



وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية جيهان عفيفي ببرنامج "سكوب" على قناة "Ltc"، أن أصحاب المهن الأخرى يمتهنون الطب عن طريق كورسات مدفوعة الأجر من مراكز مشبوهة.



وطالب "ماجد"، المواطنين، التأكد من شهادة الطبيب في العيادة، مرفقه بشهادة مزاولة المهنة؛ حتي يتأكد من هوية من يعالجه.