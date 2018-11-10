عدلي القيعي يطالب الأهلي بالتحقيق في مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا

قال عدلي القيعي، مستشار لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي، إن التوتر والإحباط سيطر على لاعبي الأهلي خلال فترة طويلة من مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.



وتابع القيعي خلال لقائه مع الإعلامي زكريا ناصف ببرنامج «الماتش» على قناة صدى البلد « الأهلي يجب أن يتخذ مواقف رسمية ويفتح تحقيقا ف أحداث مباراة الذهاب»، معلقًا «لازم نعرف ليه موضوع أزارو حصل واستفدنا منه».



وأضاف القيعي «الاتحاد التونسي استطاع تصدير صورة بأن فريقه ظلم»، مؤكدا أن ركلتي الجزاء في مباراة الذهاب مع الترجي صحيحتين.



واستطرد مستشار لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي «اتحاد الكرة المصري لم يدعم الأهلي وأصدر بيانا روتينيا».