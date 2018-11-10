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وزيرة الصحة تجوب 3 محافظات للوقوف على الخدمة الطبية المقدمة

السبت 10/نوفمبر/2018 - 07:19 ص
وزيرة الصحة تجوب
وزيرة الصحة تجوب 3 محافظات للوقوف على الخدمة الطبية المقدمة
عبدالصمد ماهر
تتفقد الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، صباح اليوم السبت، الخدمة الطبية المقدمة للمرضى بمحافظات الإسماعيلية، وبورسعيد، ودمياط.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، ان الوزارة تستهل جولتها بمحافظة الإسماعيلية لتفقد المركز الإقليمي لنقل الدم، وهو أحد المراكز الذي يشمله مشروع تجميع وتصنيع البلازما.

وأضاف مجاهد أنه فور انتهاء الوزيرة من تفقد مركز الدم بالإسماعيلية ، ستتوجه إلى محافظة بورسعيد للوقوف على نسب إنجاز وتطوير ورفع كفاءة المنشآت الطبية بمشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، فى إطار متابعة الوزيرة الميدانية للمشروعات القومية، لافتا إلى أنه من المقرر أن تعقد الوزيرة مؤتمرا صحفيا للإعلان عن آخر المستجدات في هذا الشأن.

وأشار مجاهد إلى ان الوزيرة ستختتم جولتها بتفقد المركز الإقليمي لنقل الدم الجديد بمحافظة دمياط، موضحا أن هذا المركز ضمن مشروع تجميع وتصنيع البلازما، بهدف توفير البلازما ومشتقات الدم محليا، ضمن توجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن.
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