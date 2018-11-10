ترامب يهدد بسحب المخصصات الفيدرالية لقوات الإطفاء في كاليفورنيا

هدد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بسحب المخصصات المالية الفيدرالية لقوات الإطفاء في ولاية كاليفورنيا الأمريكية في حالة عجزها عن مواجهة الحرائق التي أسفرت حتى الآن عن مصرع 9 أشخاص.



وذكرت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية، اليوم /السبت/ أن ترامب - الذي يشارك حاليا في الاحتفالات التي تقام في باريس بمناسبة مرور مائة عام على انتهاء الحرب العالمية الأولى - انتقد طريقة التعامل مع حرائق الغابات في كاليفورنيا.



وقال ترامب - في تدوينة عبر موقع التواصل الاجتماعي (توتير) - "إنه ليس هناك أى سبب لسقوط مثل هذا العدد الكبير من القتلى في حرائق الغابات بكاليفورنيا سوى أن طريقة التعامل معها متواضعة بل وسيئة".



تابع ترامب "نخصص مليارات الدولارات سنويا ، ومع ذلك ، تفقد أعداد كبيرة من الضحايا أرواحهم ، وهذا يرجع إلى سوء التعامل مع حرائق الغابات..يجب معالجة مثل هذا الوضع على الفور وإلا فلن ندفع أموالا فيدرالية مستقبلًا ".



وكانت الولايات المتحدة قد رصدت نحو 3ر2 مليار دولار لمواجهة الحرائق في ميزانية 2018 / 2019 .