ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

على مصليحي: لن أسمح بوجود أخطاء في بطاقات التموين.. فيديو

السبت 10/نوفمبر/2018 - 10:58 م
الدكتور على مصليحى
الدكتور على مصليحى وزير التموين
حمزة شعيب
قال على مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مفهوم الدعم في حد ذاته جيد لكننا توسعنا فيه بصورة سيئة، مشيرًا إلى أن الدعم لم يكن يمثل رقمًا يذكر في بدايات تنفيذه في الخمسينيات نظرا لقلة أعداد المواطنين نسبيًا.

وأكد "مصليحى" خلال حواره ببرنامج "هنا العاصمة"، والمذاع على فضائية "cbc"، أنه تم تصحيح 25% من بطاقات التموين التي تحمل بيانات خاطئة، لافًتا إلى أن هناك مديريات تموين وصلت نسبة التصحيح بها لـ 100%.

وتابع مصليحى: "لن أسمح أن تكون هناك بيانات خاطئة في بطاقات التموين"، منوهًا بأن تلقي التظلمات مستمر خلال شهر.

وتابع: "اعتبارًا من الشهر المقبل سوف يتم وقف أى مخصصات تموينية للبطاقات غير الصحيحة".

وأشار إلى أنه سيتم إيقاف البطاقات التي بها بيانات خاطئة، مضيفًا: "تم تجميع قاعدة بيانات بناء على الرقم القومي فور توجيه الرئيس بضرورة تحولنا إلى مجتمع رقمي ".
loading...

ترشيحاتنا

مشاده حادة بين لاعبي الزمالك والانتاج الحربي فى استاد السلام

توفيق عكاشة: هذا الفنان يحصل على ملايين ويشتري السيارات بدون حساب

إعفاء السيارات الكهربائية من الجمارك وخفض الرسوم على ذات المحركين

توفيق عكاشة: الوطن العربي جسد.. مصر رأسه والسعودية قلبه.. فيديو

شاهد.. أول صور لوصول بعثة الأهلي للقاهرة بعد خسارة اللقب الأفريقي

الملك سلمان يستقبل ولي عهد أبوظبي.. صور

محمد صلاح ينشر صورة جديدة في استاد انفيلد

محمد العدل يسخر من ميدو بسبب الشماتة فى خسارة الاهلي لـ النهائى الأفريقى

كاف يكشف أسباب إخفاء الخطيب ميدالية بعد خسارة الأهلي لقب بطل إفريقيا

فضيحة جديدة لـ قضاء أردوغان.. يلاحق طفلة في الرابعة بتهمة الانتماء للانقلابيين

ظهور القرش الحوتي بهلول بشعاب نكاري جنوب مرسي علم.. فيديو

مجدي شطة يكشف سر الخلاف مع حمو بيكا وصراع الزعامة على مواقع التواصل

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفد من 13 فنانا يزور مصابي دير الأنبا صموئيل في مستشفى الشيخ زايد.. صور

فوضى وكوارث في غرب بريطانيا بسبب الأمطار الغزيرة .. صور

إطلالة جديدة لـ بيلا حديد بفستان أسود قصير .. صور

شاهد.. نحت تمثال جديد لـ محمد صلاح يظهر ملامحه بشكل واضح

التعليم: نسعى لدعم السياحة الفندقية في مصر.. صور

فيديو

محمد صلاح يغني برج الحوت لعمرو دياب.. فيديو
إضافة 4.5 مليون مولود على بطاقات التموين فى يناير المقبل..فيديو
توفيق عكاشة يكشف أسباب عدم إعادة بث قناة الفراعين.. فيديو
أحمد عدوية عن حمو بيكا ومجدي شطا: أعوذ بالله.. فيديو
توفيق عكاشة: المطرب حكيم يتهرب من زواج حصان عنده لفرسة أملكها.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون تأجير الشقق المفروشة بعقد مسبق من الشرطة؟

هل تؤيد مقترح قانون تأجير الشقق المفروشة بعقد مسبق من الشرطة؟