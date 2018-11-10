على مصليحي: لن أسمح بوجود أخطاء في بطاقات التموين.. فيديو

قال على مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مفهوم الدعم في حد ذاته جيد لكننا توسعنا فيه بصورة سيئة، مشيرًا إلى أن الدعم لم يكن يمثل رقمًا يذكر في بدايات تنفيذه في الخمسينيات نظرا لقلة أعداد المواطنين نسبيًا.





وأكد "مصليحى" خلال حواره ببرنامج "هنا العاصمة"، والمذاع على فضائية "cbc"، أنه تم تصحيح 25% من بطاقات التموين التي تحمل بيانات خاطئة، لافًتا إلى أن هناك مديريات تموين وصلت نسبة التصحيح بها لـ 100%.





وتابع مصليحى: "لن أسمح أن تكون هناك بيانات خاطئة في بطاقات التموين"، منوهًا بأن تلقي التظلمات مستمر خلال شهر.





وتابع: "اعتبارًا من الشهر المقبل سوف يتم وقف أى مخصصات تموينية للبطاقات غير الصحيحة".



