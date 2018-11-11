رد قوي من ماكرون على تغريدة ترامب

قال رد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ردا على تغريدة نظيره الأمريكي دونالد ترامب التي انتقده خلالها بعد دعوته بإنشاء جيش أوروبي لحماية مصالح الدول الأوروبية من الولايات المتحدة وروسيا والصين، إنه يفضل إجراء حوار مباشر بدلا من مناقشة الدبلوماسية من خلال التغريدات، وذلك في حوار مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية.



كان ترامب، كتب في وقت سابق تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "الرئيس الفرنسي ماكرون اقترح للتو أن تقوم أوروبا ببناء جيشها الخاص من أجل حماية نفسها من الولايات المتحدة والصين وروسيا..مهين للغاية..ولكن ربما يتعين على أوروبا أولا دفع حصتها العادلة من الناتو.. الذي يدعمه الولايات المتحدة بشكل كبير".



واستفبل ماكرون امس السبت، ترامب في العاصمة الفرنسية باريس لحضور الاحتفال بالذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى.