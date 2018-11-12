ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

مقتل ضابط إسرائيلي وإصابة آخر في قطاع غزة

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 02:30 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
شريف سيد
اعترف جيش الإحتلال الإسرائيلي بمقتل ضابط وإصابة آخر في اشتباكات شرق خان يونس بقطاع غزة.

وكانت الصحة الفلسطينية أعلنت ارتفاع صحيلة قتلى الهجوم الإسرائيلي على القطاع إلى 7 شهداء، وذلك ضمن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عدوان على قطاع غزة.

ومن جانبها أعلنت المقاومة الفلسطينية قصف عدد من الأهداف في المستوطنات الإسرائيلية المتواجدة بغلاف غزة، الأمر الذي تسبب في سماع دوي صافرات الإنذار داخل هذه المستوطنات.
loading...

ترشيحاتنا

رسالة شديدة اللهجة من أحمد موسى للخطيب بعد خسارة الأهلي أمام الترجي: مش هنستحمل كتير

كل ما تريد أن تعرفه عن الصراع التركي اليوناني في المتوسط

بعد موافقة البرلمان على تعديل قانون التعليم.. شوقي: دعونا نفرح بما ننجزه

الملك سلمان يصدر أمرا ملكيا جديدا

أمطار رعدية تغرق قطر.. فيديو وصور

شادي شاش: التليفزيون سرقني منذ 25 عاما.. فيديو وصور

مقتل ضابط إسرائيلي وإصابة آخر في قطاع غزة

شاهد.. ماكرون يمازح ميركل بلمس ركبتها في مئوية الحرب العالمية الأولى

لقاء الخميسي تنشر صورة رومانسية مع زوجها

بيان شديد اللهجة من مصر والبحرين ضد قطر

شطة: إرهاب الترجي لـ الأهلي سبب خسارة اللقب الأفريقي

شاهد .. هيفاء وهبي بحذاء الماس بمليون و46 ألف ريال سعودي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوال الكويتية تشعل حفل دار الأوبرا ‎بأغنية يا مصبر الموعود .. صور

شاهد .. هيفاء وهبي بحذاء الماس بمليون و46 ألف ريال سعودي

صابر الرباعي يتألق فى حفل مهرجان الموسيقي العربية‎ ..صور

شاهد.. أحمد رزق ينشر صورا جديدة من كواليس فيلم الممر

تصميم خيالي لشقة 45 مترا فقط .. صور

فيديو

موجز الأخبار.. ماكرون يحاول تقبيل يد زوجة أردوغان.. وهاني شاكر: حمو بيكا بلطجي
أمين منظمة البحر المتوسط يكشف أسباب منح جائزة نوبل المتوسطي لـ أبو العينين
أبوالعينين: الفضل في إنشاء جامعات بالمغرب وسلوفينيا يعود للبرلمان الأورومتوسطي
شاهد .. لحظة حصول محمد أبو العينين على جائزة نوبل المتوسط
أبو العينين: ثورة 30 يونيو كانت تاريخية ومصر شكلت رؤيتها .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون لحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى؟

هل تؤيد مقترح قانون لحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى؟