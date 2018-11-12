مقتل ضابط إسرائيلي وإصابة آخر في قطاع غزة

اعترف جيش الإحتلال الإسرائيلي بمقتل ضابط وإصابة آخر في اشتباكات شرق خان يونس بقطاع غزة.



وكانت الصحة الفلسطينية أعلنت ارتفاع صحيلة قتلى الهجوم الإسرائيلي على القطاع إلى 7 شهداء، وذلك ضمن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عدوان على قطاع غزة.



ومن جانبها أعلنت المقاومة الفلسطينية قصف عدد من الأهداف في المستوطنات الإسرائيلية المتواجدة بغلاف غزة، الأمر الذي تسبب في سماع دوي صافرات الإنذار داخل هذه المستوطنات.