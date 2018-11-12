جوجل يحتفل بذكرى ميلاد هند رستم

احتفل محرك بحث جوجل بذكرى ميلاد أيقونة الإغراء هند رستم الذي يصادف اليوم الـ12 من شهر نوفمبر.



ولدت هند يوم 12 نوفمبر 1931 في منطقة محرم بك بالاسكندرية من اب تعود اصوله لشركسية ،تزوجت مرتين، الأولى من المخرج حسن رضا وأنجبت منه ابنتها «بسنت» لكنها انفصلت عنه بعد ذلك، وتزوجت من الدكتور محمد فياض، وبعد زواجها منه اعتزلت الفن وتفرغت للاهتمام به وابنتها بسنت.



منحت لقب مارلين مونرو العرب ، وحصدت شهادة تقدير عن فيلم “نساء فى حياتى” من مهرجان فينيسيا عام 1957.

